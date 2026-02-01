Inter, doppia trattativa con la Premier. Corriere dello Sport: "Frattesi-Jones a oltranza"

Tavolo diretto fra l'Inter e la Premier League. L'Inter in questi ultimi giorni di mercato è al lavoro per portare a termine due trattative: una in entrata e una in uscita. Se da una parte si tratta per l'uscita di Davide Frattesi direzione Newcastle, dall'altra si lavora con il Liverpool per l'acquisto di Curtis Jones. Questo il titolo a riguardo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Frattesi-Jones a oltranza".