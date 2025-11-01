Juve, la rivoluzione di Spalletti. La Stampa: "Il rumore della palla sull'erba"
"La rivoluzione di Spalletti. Il rumore della palla sull'erba" scrive quest'oggi La Stampa in prima pagina. Gli uomini forti che dovrebbero creare tempi facili stavolta non entrano in formazione. Spalletti li lascia in panchina e forse non li farà mai uscire dallo spogliatoio perché la massima, rivisitata in Nazionale, lo ha fregato.
Lui come la Juve vogliono ricominciare da zero e allora stavolta "niente slogan, non mi piacciono", solo che poi c’è "il rumore del pallone". Ha detto infatti Spalletti: "Noi non possiamo essere presuntuosi di niente e non dobbiamo avere nessun tipo di slogan. Noi dobbiamo lasciare come messaggio il rumore del pallone che scivola sull'erba. Questo è il modo corretto di parlare".
