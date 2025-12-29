Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
L'Inter chiude il 2025 con una vittoria, il Corriere dello Sport in apertura: "Buen camino"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:08
Mattia Verdorale

"Buen camino" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport oggi in edicola in merito alla vittoria dell'Inter di ieri sera a Bergamo contro l'Atalanta. I nerazzurri di Chivu chiudono quindi il 2025 con una preziosa vittoria (la quarta di fila in campionato) e la conferma del primo posto. Quella contro l’Atalanta era una curva pericolosa ma Lautaro e soci l’hanno affrontata nel migliore dei modi. Facendo bottino pieno in un big match dopo tanti inciampi. Palladino ci ha messo del suo, tenendo l’Atalanta troppo bassa nella speranza di sfruttare ripartenze e contropiede.

Gli uomini di Chivu, invece, seppure non particolarmente feroci e aggressivi, hanno sempre mantenuto ordine nella fase difensiva, rischiando, di fatto, solo nel finale. Ma incassare il pareggio non sarebbe stato giusto per il volume di gioco prodotto. Vero che le occasioni nitide non sono state tantissime - Luis Henrique ha sprecato la più netta - e che il sigillo di Lautaro è nato da uno svarione di Djimsiti. Ma, per una volta, il merito dell’Inter è stato quello di indirizzare dalla propria parte l'episodio decisivo.

Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Ecco i piani mercato per lo Scudetto. Inter, una follia per Palestra. Furia Napoli per il blocco a costo zero. Milan ci prova per Skriniar. Juve fra Tonali, Dragusin e Norton-Cuffy
