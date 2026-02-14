Lazio, Taylor non è al meglio ma gioca. Il Messaggero: "Pedro, lo stop è di 3-4 settimane"

"Taylor non è al meglio ma gioca. Pedro, lo stop è di 3-4 settimane" scrive oggi Il Messaggero in edicola facendo un po' il punto della situazione in casa Lazio. La formazione di Sarri, dopo aver ottenuto la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia, si appresta a ripartire in campionato ed è attesa dalla sfida contro l'Atalanta.

La costante in casa laziale è una mediana sempre da reinventare. Sarri deve varare l’undicesimo centrocampo delle ultime 14 uscite e chiedere gli straordinari all’affaticato Taylor. Il giustiziere di coppa proverà a stringere i denti sul centro-sinistra, perché Basic non recupera – si rivedrà martedì – e rispetto a ottobre il mercato ha tolto Guendouzi e Vecino.

Cataldi torna in regia e ritrova Palladino, che a Firenze l’ha reso un pilastro (26 su 26) con Adli. Rovella è pronto a dargli il cambio a gara in corso. Conferma obbligata per Dele-Bashiru, che manca dal 1’ in A dal derby settembrino e ha nell’Atalanta l’unica avversaria trafitta da titolare in Italia. Sarri perde per circa un mese anche Pedro: la forte distorsione alla caviglia destra presenta un "parziale interessamento del complesso capsulo-legamentoso esterno".