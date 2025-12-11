Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, giovedì 11 dicembre

Si parla soprattutto di Champions League nelle prime pagine proposte in edicola oggi, giovedì 11 dicembre 2025. I principali giornali sportivi italiani si concentrano sui risultati delle italiane nella sesta giornata della League Phase partendo dalla Juventus: i bianconeri superano 2-0 il Pafos con le reti di McKennie e David e ottengono tre punti importanti che avvicinano l'obiettivo playoff. Sconfitta pesante, invece, per il Napoli: Conte va ko 2-0 al Da Luz contro il Benfica di Mourinho e resta al 23esimo posto.

Questa sera tocca all'Europa League e alla Conference League, con Bologna, Roma e Fiorentina in campo. Gli emiliani faranno visita al Celta Vigo, mentre i giallorossi saranno impegnati in trasferta contro il Celtic Glasgow. I viola proveranno invece a rialzarsi dal momento no ospitando la Dynamo Kiev al Franchi.