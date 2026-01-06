Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, martedì 6 gennaio

Tanto calciomercato sulle prime pagine dei quotidiani in edicola quest'oggi, martedì 6 gennaio 2026, e che vi proponiamo in calce. Sfuma il ritorno di Joao Cancelo all'Inter: l'esterno portoghese ha deciso di accettare la corte di un'altra sua ex squadra, ovvero il Barcellona, e non tornerà in Italia.

Per un ritorno che sfuma un altro ritorno che potrebbe andare in porto, vale a dire quello di Federico Chiesa alla Juventus. I bianconeri in contatto con il Liverpool per provare a riportare in Serie A l'esterno d'attacco e per rinforzare così la formazione di Luciano Spalletti.

C'è spazio però anche per il campionato con la Juve attesa quest'oggi alle 20.45 dalla sfida contro il Sassuolo ma attenzione rivolta anche al big match in programma domenica tra Inter e Napoli.