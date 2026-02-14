Modric genio senza età. Corriere della Sera: "Luka tiene vivo il sogno Milan"
"Modric genio senza età tiene vivo il sogno Milan" scrive il Corriere della Sera quest'oggi nella sua sezione sportiva. Ci pensa il 40enne Luka Modric a tenere vive le speranze Scudetto del Milan con un gol da 3 punti che permette alla squadra di Max Allegri di vincere per la prima volta in stagione contro una neopromossa ed evitare il pari a Pisa.
Se il Diavolo è ancora vivo, se è ancora in corsa per lo scudetto, se a 14 partite dalla fine può ancora giocarsela per la seconda stella, lo deve al suo immenso fuoriclasse che al minuto 85 ha deciso Pisa-Milan con una grandissima giocata, dopo uno scambio in area di rigore con Samuele Ricci. Ora la vetta, in attesa di Inter-Juventus, è a 5 punti.
