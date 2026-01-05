Ok Inter e Napoli, il Corriere della Sera evidenzia: "Prove di fuga a tre"
Il Milan ha aperto le danze a Cagliari con una vittoria di misura e targata Leao in terra sarda, poi il Napoli di Conte ha espugnato l'Olimpico (2-0) e superato la Lazio in un finale folle da tre espulsioni. Infine l'Inter ha risposto colpo su colpo e dominato il Bologna a San Siro per 3-1. "Prove di fuga a tre", titola in taglio alto e in prima pagina il Corriere della Sera.
Sono le due milanesi e Antonio Conte a contendersi lo scettro del campionato e di conseguenza le forze indicate della Serie A in pole per lo Scudetto. Anche se la classifica resta pur sempre corta: nerazzurri e rossoneri distanziati di un punto, con gli azzurri appena dietro. Juventus e Roma, appena staccate, innescano il duello da zona Champions League.
