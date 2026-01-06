Ritorno in bianconero. Il Corriere dello Sport in apertura: "Juve-Chiesa, ci siamo"

"Juve-Chiesa, ci siamo". Titola così in prima pagina Il Corriere dello Sport, che si sofferma sul mercato e sulla Juventus. I bianconeri infatti hanno avviato i contatti con il Liverpool per il ritorno di Federico Chiesa, che può lasciare i Reds in prestito. Poco lo spazio ottenuto dall'attaccante, che dovrà decidere se restare in Inghilterra oppure se ricominciare dalla Vecchia Signora, in un anno che potrebbe anche portarlo al Mondiale. Intanto la Juve questa sera riprenderà il proprio percorso in campionato sfidando il Sassuolo.

ROMA - In primo piano anche la Roma, che sta cercando un nuovo numero nove. I giallorossi ormai da tempo sono sulle tracce di Giacomo Raspadori, che non ha ancora deciso se lasciare o meno l'Atlético Madrid. Intanto i capitolini, alle prese con un'emergenza in difesa, quest'oggi saranno impegnati in un delicato match di campionato, visto che dalle 18 se la vedranno contro il Lecce al Via del Mare.

NAPOLI - Spazio dedicato anche al Napoli, che deve fare i conti con l'infortunio di David Neres. Il brasiliano ha rimediato una distorsione alla caviglia e salterà la sfida di domani prevista al Maradona contro l'Hellas Verona. La speranza del tecnico Antonio Conte è che il brasiliano possa tornare a disposizione nel big match contro l'Inter previsto l'11 gennaio.