Simeone e il Toro contro il Napoli, Corriere Torino: "Caccia al classico gol dell'ex"
TUTTO mercato WEB
"Simeone e il Toro contro il Napoli. Caccia al classico gol dell'ex" scrive il Corriere Torino in prima pagina in vista della sfida tra il Torino e il Napoli in programma quest'oggi alle ore 18 tra i granata e gli azzurri.
Baroni punta sul Cholito Simeone che affronterà il Napoli da avversario per la prima volta dopo il suo addio. "L'ho sempre apprezzato quando lo vedevo nelle immagini in tv o da avversario. Ora questo apprezzamento si è rafforzato conoscendolo, dà tutto in ogni allenamento e in ogni cosa che fa. E' un valore aggiunto, anche per i suoi atteggiamenti. Mi ritengo fortunato ad averlo con me" le parole di Baroni sull'argentino.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Kim. Per la fascia pressing su Molina. E torna d’attualità anche Kessié. Milan: ecco lal lista dei nomi per la difesa. Napoli, occhi su Mainoo del Manchester United
Le più lette
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile