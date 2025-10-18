Simeone e il Toro contro il Napoli, Corriere Torino: "Caccia al classico gol dell'ex"

"Simeone e il Toro contro il Napoli. Caccia al classico gol dell'ex" scrive il Corriere Torino in prima pagina in vista della sfida tra il Torino e il Napoli in programma quest'oggi alle ore 18 tra i granata e gli azzurri.

Baroni punta sul Cholito Simeone che affronterà il Napoli da avversario per la prima volta dopo il suo addio. "L'ho sempre apprezzato quando lo vedevo nelle immagini in tv o da avversario. Ora questo apprezzamento si è rafforzato conoscendolo, dà tutto in ogni allenamento e in ogni cosa che fa. E' un valore aggiunto, anche per i suoi atteggiamenti. Mi ritengo fortunato ad averlo con me" le parole di Baroni sull'argentino.