Torna la A, La Repubblica apre: "La Juve affonda in casa. Inter, fuga scudetto"
TUTTO mercato WEB
"La Juve affonda in casa. Inter, fuga scudetto": questo titolo, presente nello specifico in prima pagina e in taglio alto, è stato scelto oggi da La Repubblica per parlare delle tematiche offerte dal sabato di Serie A. In campo Juventus e Inter, che chiudono la giornata con sentimenti diametralmente opposti. Male i bianconeri, sconfitti per 0-2 in casa dal bel Como di Fabregas e alla fine contestati dai tifosi.
Vince invece l'Inter, corsara a Lecce col punteggio di 0-2. Gara bloccata fino a un quarto d'ora dalla fine, poi due calci piazzati regalano l'ennesima vittoria alla formazione di Chivu. Mkhitaryan e Akanji, entrambi entrati dalla panchina, portano i nerazzurri a +10 sul Milan (impegnato oggi a Parma).
Articoli correlati
Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
Le più lette
1 Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pro Patria, Bolzoni: "Union Brescia squadra costruita per vincere. Per noi la salvezza vale una vita"
Serie C, 28ª giornata: vittorie per Renate, Casertana e Cittadella. La classifica aggiornata dei tre gironi
Pronostici
Calcio femminile