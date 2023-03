Ventola a Tuttosport: "Lautaro resta? Dipende da Zhang. Lukaku non sente più fiducia"

Nicola Ventola, ex attaccante dell'Inter, ha rilasciato un'intervista esclusiva a Tuttosport per parlare di Inter e due giocatori in particolare: "Lautaro? Per me lui già oggi rientra tra i primi cinque attaccanti al mondo", ma secondo Ventola la permanenza dell'argentino dipenderà solo da un fattore: "Come si comporterà la società davanti a un’offerta importante. Non è un segreto che Zhang è in difficoltà e potrebbe essere costretto a malincuore a privarsi del suo miglior giocatore". Il paragone con un suo ex compagno fa sorridere: "A me ricorda molto Vieri. Bobo si buttava nel fuoco per i compagni. Quando sei squadra, quando sei leader, sei questo".

Poi una nota dedicata a Romelu Lukaku e al suo ritorno: "Ora non è più un problema fisico. Ma di testa. Lui non si sente più il leader della squadra, non si sente più fondamentale, sa che non può più sbagliare. Sa anche che oggi con Inzaghi si deve conquistare il posto, invece con Conte era titolare fisso. Nel calcio è importante la testa e lui ora non sente la fiducia piena nei suoi confronti".