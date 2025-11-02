Zaniolo fa contenta l'Udinese, L'Eco di Bergamo: "Atalanta, sconfitta da crisi"
"Atalanta, sconfitta da crisi". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de L'Eco di Bergamo. La squadra di Ivan Juric esce battuta dal Bluenergy Stadium. Nell'anticipo del sabato pomeriggio i bianconeri friulani si sono imposti per 1-0 grazie dal gol dell'ex Nicolò Zaniolo arrivato al 40' della prima frazione di gara.
