L'addio di Messi da leggenda. Da Nico Paz a Mastantuono, la Serie A nel futuro della Seleccion

È stata la notte del Diez. Leo Messi ha dato l'addio alla Nazionale davanti a un popolo intero, perché oltre ai presenti al Monumental c'era tutta l'Argentina ad assistere all'ultima partita della Pulce con la Seleccion. Lui che ha reso grande l'Albiceleste nell'epoca più buia immaginabile, dopo esser caduto tante volte ha toccato la gloria vincendo tutto quel che c'era da vincere. La Nazionale di Scaloni ha battuto 3-0 il Benin ma il risultato è passato decisamente in secondo piano, con anche un pezzo di Serie A che ha partecipato alla serata.

Basti pensare a Nico Paz, finito peraltro nel tabellino con un gran mancino a giro sul secondo palo, assistito proprio da Messi. Il gioiello del Como assieme a Franco Mastantuono, anch'esso presente al Monumental, ha preso parte alla notte magica e si candida ad essere d'ora in poi tra i protagonisti della Seleccion. A questi si potrebbe aggiungere Matias Soulé e tanti altri ancora. Ne parliamo nel TMW News di oggi, prima di passare all'Italia col parere di un esperto di mercato come Barend Krausz. La nostra Nazionale ha battuto nuovamente la Turchia e adesso lascia spazio al campionato, tutti temi che approfondiamo con i contributi raccolti dai nostri inviati a Trento per il Festival dello Sport: Oliver Bierhoff e Alessandro Altobelli. Ecco la puntata odierna: