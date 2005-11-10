Alvini, il Fantacalcio e lo sgambetto al Como: "I miei figli non mi volevano parlare"

Nel corso del suo intervento per il Festival dello Sport a Trento, il tecnico del Frosinone ha raccontato un aneddoto simpatico capitato dopo il match vinto contro il Como legato al Fantacalcio e a chi aveva schierato tanti giocatori lariani quel weekend: "Gli stessi miei figli al rientro a casa erano arrabbiati. Finita la partita chiamo mia moglie e lei mi dice: 'Cosimo e Umberto non vogliono parlare con te, hanno messo tutti i giocatori del Como contro di voi al Fantacalcio'. Io avevo suggerito loro di inserire Perrone...".

Riesce a indovinare i primi tre giocatori del Frosinone con la migliore fanta-media, al fantacalcio?

"Penso Kvernadze, Palmisani e Calò? Palmisani non c'è? Allora Raimondo! Una persona una volta mi disse: qual è la differenza fra allenare i dilettanti e la Serie A? E io: cambia il contesto e i ragazzi che mi fermano per chiedermi chi schierare al fantacalcio (ride, n.d.r). E anche frasi come: 'Mister, mi raccomando metti quel giocatore che ce l'ho al fantacalcio'".

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