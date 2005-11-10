Amorim: "Felice che Ramos sia tornato fiducioso. Vedrete Moreira giocare su ambo le fasce"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, Ruben Amorim ha parlato così di Gonçalo Ramos e Diego Moreira:

"La mia idea in quanto allenatore è come far rendere al meglio la mia squadra, non come un singolo calciatore possa segnare più gol a livello individuale. L'ho detto anche prima di questa partita. Abbiamo bisogno di creare più occasioni per i nostri attaccanti, non solo per lui ma anche per tutti i nostri attaccanti. Ho lavorato e lavoro su questo con i miei giocatori. È vero, ho preso qualcosa da altri allenatori, ma ho la mia idea. Il mio obiettivo non è capire come mettere Ramos nelle condizioni di poter fare più gol, ma di vincere ogni partita. Sono molto contento che sia tornato felice e fiducioso, e spero che questo possa giovare per il Milan".

Quali indicazioni hai avuto dalle partite di Moreira in Nazionale? Dove ti convince di più?

"Ho visto diverse cose. A sinistra è più diretto, a destra cerca più l'uno contro uno e fraseggi. Dipende anche dagli avversari. Ha dovuto difendere molto contro le squadre forti, quindi ha difeso molto molto. Questo è molto importante per me. Sappiamo le caratteristiche di Moreira. Ha una buona velocità, ha forza, ha da migliorare in fase offensiva ma può giocare ambo le fasce. Vedrete Moreira giocare su ambo le fasce".