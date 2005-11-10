Atalanta, Giuntoli: "Anche la Nazionale dimostra che il nostro percorso è quello corretto"

Ospite di Bergamo TV, Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dell'Atalanta, ha parlato anche della Nazionale dopo i due successi sulla Turchia: "Fa piacere, un po' anche da italiani, vedere che la Nazionale si sta riprendendo, e fa piacere avere tanti dei nostri ragazzi che danno il loro contributo. Fa piacere anche che giochino come giochiamo noi, perché Mancini schiera il 4-3-3: Raspadori è partito da destra, ma si accentrava. Ieri sono andato a vedere la partita a Bologna: Scamacca ha fatto la sua parte, oltre al gol ha partecipato al gioco. Scalvini, nella difesa a quattro, sta facendo cose straordinarie. Credo che anche la Nazionale stia dimostrando che il percorso che abbiamo intrapreso in questo momento sia quello corretto".

Si riparte lunedì con il Venezia, ultimo a zero punti: sulla carta l'avversario più comodo, o forse il peggiore, proprio perché ha già l'acqua alla gola?

"Dobbiamo fare una partita con grande attenzione, perché il Venezia ha zero punti, ma credo che non meritasse di perdere nessuna di quelle partite: è lì per episodi. È una squadra che ha investito molto e ha dei buonissimi calciatori. Il livello medio della Serie A si è alzato, non ci sono partite facili: sarà una partita molto complicata, molto probante, come lo sarà quella con il Pafos o quella con il Milan. In questo momento dobbiamo giocare tante partite, allenarci tanto e confrontarci tanto: dal confronto si cresce, si individuano le situazioni che non vanno e si mettono a posto, e piano piano troveremo la nostra identità".