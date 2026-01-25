Live TMW Atalanta, Raspadori: "Contento per l'esordio. La Dea è stata la prima scelta"

17:15 – Raspadori, giocatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro il Parma nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole presso la New Balace Arena.

17:47 - Comincia la conferenza stampa di Raspadori

Com'è stato ritrovare diversi compagni a Bergamo?

"Ho ricevuto molto entusiasmo all'Atalanta: mi sono subito ambientato molto bene. Difficile immaginare un grande esordio come questo".

Quanto è stata importante la reazione dopo la Champions?

"Era importante avere una reazione come questa. Venivamo da due partite dove potevamo sicuramente fare di più e sono convinto che l'Atalanta possa ancora crescere e oggi lo ha dimostrato".

Cosa le ha convinto a vestire l'Atalanta?

"C'è tanta voglia di fare bene e la società mi ha dimostrato grande fiducia e ovviamente grande ambizione. La Dea è stata la prima scelta rispetto ad altre squadre e sono molto contento di questa avventura. Sono determinato a fare bene".

Quanta qualità ha questa Atalanta?

"Abbiamo tantissimi attaccanti di qualità. Tra compagni di reparto il bene della squadra viene prima di tutto: aspetto fondamentale per noi. Con Nikola mi sono trovato bene oggi così come con tutti, ma le premesse sono buone per una grande stagione nerazzurra".

17:51 - Termina la conferenza stampa di Raspadori