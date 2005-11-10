Atalanta tornata al lavoro con i rientri dei primi nazionali. Il report medico su Pompei

L'Atalanta è tornata al lavoro questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia per la ripresa degli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi da mister Sarri.

Rientrati i primi nazionali

Dopo una prima fase in palestra e la consueta attivazione (mobilità tra gli ostacoli e circuiti tecnici) preparatoria alla seduta - si legge nel report dell'allenamento diramato direttamente dal club - Ederson e compagni hanno svolto sul campo un'esercitazione tecnica, seguita da una partitella undici contro undici a campo ridotto e, per concludere, un lavoro aerobico. Hanno preso parte all'allenamento anche i primi giocatori rientrati dai rispettivi impegni con le nazionali, vale a dirsi Kessie, Obric e Samardzic. Terapie e palestra per Hien e Sulemana, solo terapie per Kossounou e Raspadori.

Il report medico su Pompei

Thomas Pompei è stato sottoposto a intervento chirurgico di riduzione e stabilizzazione della frattura della falange intermedia del quarto dito della mano destra. L’intervento è perfettamente riuscito e il portiere nei prossimi giorni inizierà l’iter riabilitativo. Domani, mercoledì 7 ottobre, la preparazione in vista della ripresa del campionato proseguirà con un allenamento pomeridiano al Centro Bortolotti (a porte chiuse).