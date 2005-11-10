Attento, Milan: il Fenerbahce per gennaio ha messo nel mirino anche Pulisic
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Dimitri Conti
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Oggi alle 15:22Serie A
autore Dimitri Conti
05.10.2026 15:22Serie A
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Attento, Milan: in Turchia c'è chi ha messo nel mirino Christian Pulisic. Questo racconta il quotidiano anatolico Fanatik, che fa il punto sugli obiettivi del Fenerbahce per il mercato di gennaio e mette in lista anche l'attaccante americano del Diavolo.
Ballottaggio di mercato con Brahim Diaz
I gialloblù di Istanbul stanno ragionando su un nuovo innesto in attacco dopo la cessione di Talisca nell'ultimo giorno del calciomercato estivo. Un profilo tecnico e di rapidità, come Pulisic, o come Brahim Diaz, ex rossonero e oggi al Real Madrid. Il nazionale marocchino avrebbe però fatto sapere di voler attendere la fine della stagione: se il Fener vuole fare la mossa già a gennaio, tra i due sarebbe più fattibile l'assalto all'americano.
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