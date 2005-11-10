Bartesaghi: "Baldini e la vittoria degli Europei? Se lo dice lui, perché non crederci?"

Davide Bartesaghi, laterale del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky a margine del premio Gentleman dell’esperienza appena vissuta in Under 21: “È stato un ritiro lungo, ma molto piacevole: abbiamo passato veramente bene questi 15 giorni, siamo un bellissimo gruppo e abbiamo sentito la fiducia del mister. Abbiamo giocato al massimo le partite, con la Polonia abbiamo messo in campo tutto”.

Baldini ha detto che vuole vincere gli Europei di categoria. Siete convinti?

“Certo, la convinzione è tanta e la fiducia ancora di più. Se il mister dice una cosa, perché non crederci? Lo ascoltiamo sempre”.

Questo inizio di stagione è stato particolare, hai giocato meno. Come l’hai vissuto?

“Normalmente, perché ci sono altri giocatori forti e bisogna essere competitivi per guadagnarsi il posto. Devo migliorare ogni giorno per cercare di guadagnarmelo. Ho avuto anche l’opportunità di giocare in Under 21, ho ritrovato la forma fisica e sto bene”.

In cosa devi lavorare e crescere?

“Negli ultimi metri, ma si può migliorare in tutto e ho il futuro davanti”.