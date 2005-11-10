Bologna, la conferenza di Palladino al termine della sfida con il Lecce

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Bologna, la conferenza di Palladino al termine della sfida con il LecceLive TMW
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Pierpaolo Verri
Pierpaolo Verri
Oggi alle 17:10Serie A
autore Pierpaolo Verri
11.10.2026 17:10Serie A
diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com: premi F5 per aggiornare!
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Raffaele Palladino parla ai microfoni della sala stampa dello stadio "Via del Mare" al termine di Lecce-Bologna.
17.10- Il tecnico rossoblu è atteso in sala stampa.
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