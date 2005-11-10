Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'11 ottobre

MILAN E ROMA SU ENDRICK, L’AGENTE: “CLUB FANTASTICI MA NON LASCIA MADRID”. MELISSANO NUOVO DS GENOA FINO AL 2028 CON OPZIONE -

Rientrato al Real Madrid dopo l'ottima esperienza in Francia con il Lione, Endrick fin qui è stato poco utilizzato da José Mourinho (solo una presenza in Liga dall'inizio della stagione). Il suo limitato minutaggio, unito alle sue qualità, lo rende un pezzo pregiato del mercato in vista delle prossime sessioni. Sirene accese anche dall'Italia, con Milan e Roma interessate al brasiliano.

Alan Redmond, vicepresidente esecutivo e Global Head of Football di Roc Nation Sports International, agenzia che cura gli interessi di Endrick, ha parlato così ad Adnkronos dell'attaccante verdeoro: "Nel caso di Endrick, ha sempre detto di voler restare a Real Madrid e sono convinto che in questa stagione, quando avrà l'opportunità, segnerà molti gol. Confermo che in estate c'era molto interesse per lui, da diversi Paesi, ma il suo obiettivo non è mai stato quello di lasciare la Spagna. L'aspetto economico non è importante, il giocatore valuta il progetto del club.

Qui parliamo di un giocatore con le qualità per stare al Real, servono solo le opportunità. Endrick veniva dal prestito al Lione e in Francia ha giocato molto bene, poi ha avuto qualche problema e credo che per lui sia anche stato abbastanza frustrante non essere al top dal punto di vista fisico. L'idea è però sempre stata quella di rimanere a Madrid. Vedremo cosa succederà in futuro, onestamente penso che resterà al Real per tanto tempo. Questa è la mia opinione. Le voci su Milan e Roma? Non credo che si muoverà. I club menzionati sono fantastici, ma non penso che andrà a giocare da altre parti". Stefano Melissano, è stato scelto dal Grifone come direttore sportivo per sostituire Diego Lopez. Secondo quanto raccolto da TMW, l'ex Spezia ha firmato un contratto fino al 2028 con opzione per un altro anno.

CORINTHIANS, SEEDORF NUOVO ALLENATORE -

L'ex centrocampista del Milan e della nazionale olandese, Clarence Seedorf, torna in pista: lo ha annunciato il club brasiliano del Corinthians. Per lui un contratto fino alla fine del 2027. Ricordiamo che dopo il ritiro dal calcio giocato Seedorf ha allenato il Milan nel 2014, per sei mesi. Poi ha guidato lo Shenzen FC, il Deportivo, il Camerun, l'Esteghlal e ha fatto parte del comitato direttivo della nazionale olandese. A distanza di quattro mesi dalla chiusura dell'esperienza con l'Esteghlal Seedorf è dunque pronto a tornare in campo.

Si è giocato il big match fra Liverpool e Manchester City, che è anche la prima occasione per i giocatori del City di dire la propria in campo dopo settimane nelle quali si è parlato soprattutto delle questioni extra-campo e del futuro che fa paura. Diversi tifosi del Manchester City sono stati in grado di portare in tribuna ad Anfield Road delle banane gonfiabili.

Qual è il significato delle banane gonfiabili? Come ricorda The Athletic è stata una moda ricorrente per il Manchester City che risale alla stagione 1987-88, quando la squadra era stata retrocessa in Championship. Al tempo in attacco c'era Imre Varadi, che è stato chiamato "Imre Banana" da un tifoso. Ciò ha portato un altro tifoso a portare con sé una banana gonfiabile alla partita successiva e da lì nata una tendenza che si è rimasta intatta per tutto il resto degli anni '80 e '90.

I tifosi del City in viaggio stanno chiaramente cercando di divertirsi e di ironizzare un po' di fronte alla discussione su una potenziale retrocessione in Championship anche per l'attualità, stavolta per questioni giudiziarie. Una sorta di richiamo dunque a quando la retrocessione arrivava sul campo.