I carri della Juve: su quello di Kolo Muani c’è Spalletti, su quello di Woltemade c'è tanto posto

I carri della Juventus, almeno per il momento, viaggiano in direzioni diverse. Su quello di Randal Kolo Muani s'è assiso anche pubblicamente Luciano Spalletti, che continua a considerare il francese il riferimento principale dell’attacco bianconero. L’inizio non è stato travolgente, ma le gerarchie non sembrano in discussione. Anche perché alle sue spalle Nick Woltemade deve ancora trovare davvero spazio e continuità. Il tedesco, arrivato a fine mercato in prestito dal Newcastle, ha raccolto appena 131 minuti in quattro presenze. La sosta avrebbe dovuto aiutarlo, invece l’errore sotto porta con la Serbia lo ha riportato al centro delle critiche anche in Germania. Troppo presto per bocciarlo, evidentemente, ma la Juventus dovrà capire nei prossimi mesi se il suo profilo sia davvero quello giusto per l’attacco di Spalletti.

C'è posto....

Al momento, come detto, l'idea resta di puntare su Woltemade. Un attaccante atipico, lungagnone ma con i piedi da trequartista. Non proprio l'identikit tratteggiato da Spalletti in estate, anche perché parliamo di un giocatore che ha bisogno di un contesto molto specifico per potersi esibire al meglio, che finora la Juventus non gli ha offerto. E chissà se riuscirà a farlo in futuro.

E la Juve guarda già avanti

Del resto, il prestito di Woltemade non impedisce ai bianconeri di guardarsi intorno. Tra i nomi seguiti c’è quello di Folarin Balogun, attaccante del Monaco e degli Stati Uniti, valutato intorno ai 40 milioni. Un nome che al Mondiale è diventato famoso ben oltre i suoi gol: espulso con la Bosnia, avrebbe dovuto saltare l’ottavo con il Belgio, prima che la FIFA sospendesse la squalifica dopo le pressioni pubbliche di Donald Trump.

Una vicenda diventata un caso internazionale. Ora Balogun torna nelle cronache per il mercato: se Woltemade non riuscirà a salire sul carro giusto, la Juventus potrebbe cercare altrove il centravanti del futuro. Fermo restando che in rosa ci sarebbe Jeff Ekhator, arrivato in estate dal Genoa e al momento ai box per infortunio.