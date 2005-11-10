Il Como continua a rafforzare il settore giovanile: preso il 2011 Alessandro Grigioni

Il Como 1907 è lieto di annunciare l’ingaggio del centrocampista Alessandro Grigioni, entrato a far parte del settore giovanile BiancoBlu nel corso della finestra di mercato estiva.

Nato nel 2011, Grigioni si unisce al Como dopo aver terminato il suo percorso all’Inter. Nella scorsa annata Alessandro è entrato nel giro delle Nazionali giovanili, vestendo la maglia azzurra dell’Italia U15 in ben tre occasioni.

Impiegato come centrocampista centrale e mezz’ala, Grigioni porta solidità, leadership ed efficacia in fase di impostazione.

Osian Roberts, Head of Development del Como 1907, si è espresso così sul nuovo acquisto: "Alessandro è un centrocampista centrale duttile, capace di ricoprire più posizioni e di adattarsi alle esigenze tattiche della squadra, così come al momento della partita. Presenta già una fisicità importante che continuerà a sviluppare insieme alle sue doti nel muovere palla, nell'inserirsi negli spazi e nel dare equilibrio alla squadra in fase difensiva. Siamo molto soddisfatti di averlo con noi, fiduciosi che i suoi margini di crescita siano ancora da esplorare".

Alessandro Grigioni ha commentato così il suo approdo al Como 1907: "Sono molto contento di iniziare questa esperienza con il Club della città in cui sono nato e cresciuto. Quello del Como è un progetto ambizioso e interessante, specialmente per noi giovani, per la formazione sportiva e umana che offre. Non vedo l’ora di dare il massimo per questa società".

Benvenuto a Como, Alessandro!