Le partite di oggi: il programma di domenica 29 novembre
Giacomo Iacobellis
Il programma calcistico di domenica 29 novembre propone una giornata particolarmente intensa, con incontri importanti nei principali campionati europei. In Italia si parte alle 12:30 con Udinese-Fiorentina, mentre nel pomeriggio si terranno Sassuolo-Napoli e Roma-Monza, prima della tanto attesa Como-Juve. In Inghilterra riflettori puntati sulla supersfida tra Arsenal e Manchester City, mentre in Germania e Olanda non mancano gli appuntamenti di cartello.
Serie A – Italia
12:30 Udinese-Fiorentina
15:00 Sassuolo-Napoli
18:00 Roma-Monza
20:45 Como-Juventus
Serie B – Italia
15:00 Modena-Padova
15:00 Südtirol-Mantova
17:15 Sampdoria-Cremonese
19:30 Arezzo-Pisa
Premier League – Inghilterra
13:00 Everton-Liverpool
15:05 Brighton-Newcastle
15:05 Crystal Palace-Hull
15:05 Fulham-Bournemouth
15:05 Sunderland-Tottenham
17:30 Arsenal-Manchester City
Bundesliga – Germania
15:30 Friburgo-RB Lipsia
17:30 Hoffenheim-Augusta
19:30 Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen
Ligue 1 – Francia
15:00 Auxerre-Marsiglia
17:15 Tolosa-Rennes
20:45 Lione-Monaco
LaLiga – Spagna
14:00 Valencia-Osasuna
16:15 Deportivo La Coruña-Barcellona
18:30 Celta Vigo-Villarreal
21:00 Real Sociedad-Siviglia
Eredivisie – Olanda
12:15 Den Haag-Utrecht
14:30 Feyenoord-Ajax
14:30 Sittard-Heerenveen
16:45 Zwolle-AZ Alkmaar
20:00 NEC Nijmegen-Twente