Che danni dalla sosta: Allegri (già in difficoltà) ripartirà con tre problemi in più

Frosinone, Villarreal, Venezia, Bodo/Glimt, Roma, Monza, Juventus, Porto e Lazio. Dal 10 ottobre al 4 novembre, il Napoli ha in programma nove partite che diranno tanto delle ambizioni di una squadra che ha iniziato la stagione tra tanti dubbi e già diverse delusioni. L'avvio di stagione dopo un'estate di totale immobilismo ha portato in dote tre sconfitte in sei partite. Un gioco latitante e l'incapacità di far rendere al meglio i migliori giocatori. Visto cosa ha fatto De Bruyne con la maglia del Belgio?

Emergenza infortuni già da agosto

Come se non bastasse, il Napoli è alle prese con una emergenza infortuni praticamente dai primi vagiti della stagione. Meret, Buongiorno e McTominay, poi Marianucci, Alisson, Anguissa e Giovane sono i principali stop con cui Allegri ha dovuto fare i conti prima della sosta. Una lista che non è destinata a snellirsi dopo queste tre settimane di stop per dar spazio alle nazionali.

E ora è ancora peggio

Anzi, se possibile Allegri alla ripresa dei giochi si ritrova con una situazione ancora peggiore. Costantino Favasuli, l'unico acquisto estivo e una delle poche note liete di questo avvio, s'è fermato con l'Under 21 e probabilmente tornerà a disposizione dopo la sosta di novembre. Con l'Uruguay s'è fermato anche Mati Olivera per un problema inguinale che richiede massima precauzione, con l'Italia quell'Antonio Vergara che dopo la gara contro la Turchia doveva rappresentare la speranza attorno a cui riaccendere la speranza di un stagione diversa. E invece il responso dopo l'infortunio rimediato lunedì a Bologna dal classe 2003 è lesione distrattiva di medio grado del soleo destro e uno stop di almeno 4-5 partite. Per il Napoli la sosta non poteva concludersi peggio di così.