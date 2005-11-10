Un altro po' di attesa per Darmian: domani la decisione definitiva del Bologna

Già da qualche giorno Matteo Darmian si allena a Casteldebole con il gruppo del Bologna, in attesa di poter essere tesserato e mettere la firma sul contratto che lo legherebbe alla compagine emiliana fino al termine della stagione in corso, con possibilità di estendere ulteriormente il vincolo fino al 2028 tramite opzione.

Domani la risposta definitiva

Secondo quanto appreso da TuttoMercatoWeb.com, però, servirà ancora qualche altra ora di pazienza per arrivare al punto definitivo: è attesa infatti per la giornata di domani la definitiva decisione del Bologna sull'innesto del polivalente difensore classe 1989, rimasto svincolato dallo scorso 30 giugno, quando è finito il suo precedente contratto con l'Inter. Darmian ieri è sceso in campo nel test congiunto perso 3-1 dal Bologna contro l'Ascoli.

La ricerca del club rossoblù

Il Bologna è in cerca di un nuovo difensore dopo il recente infortunio grave rimediato da Holm, che dovrà rimanere fermo per diversi mesi e Darmian è sempre stata la prima opzione fino a questo momento. Ma non l'unica: come raccontato nei giorni scorsi, rimane sempre vigile in seconda fila Elseid Hysaj, ex Lazio. Anche il difensore della nazionale albanese, attualmente impegnato con la selezione del suo paese, è senza contratto dal 30 giugno.