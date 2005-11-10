De Rossi si gioca la panchina. Proprio contro il club che lo ha corteggiato ma mai scelto davvero

La trasferta rumena del Genoa è servita per un contatto con la proprietà e col presidente Dan Sucu. Durante la sosta la squadra rossoblù, guidata da Daniele De Rossi, è volata a Bucarest e proprio lì il tecnico del grifone ha nuovamente incassato la fiducia da parte del numero uno del club: "Abbiamo sentito parlare tanto del mister De Rossi che sente comunque da parte mia la fiducia per riuscire a cambiare questa situazione in questo momento. Io sono convinto che lui senta non solo la fiducia mia, ma la fiducia di tutto il gruppo che è sicuramente la più importante", le parole di Sucu a riguardo.

Un avvio horror per il Genoa

Il campionato del Genoa di fatto deve ancora iniziare. Perché la squadra ha portato a casa un solo punto nelle prime 5 partite, col pareggio contro il Frosinone. Poi solo sconfitte, contro Napoli, Lazio, Como e Parma. Avvio tosto a livello di calendario, ma qualcosa in più era lecito aspettarsi. Con la società che adesso necessariamente chiederà un cambio di marcia.

Spartiacque decisivo, proprio contro la Fiorentina

"Ho avuto colloqui con la società e la presidenza, quando siamo andati in Romania ma anche a Genova ho sempre ricevuto fiducia", ha detto in queste ore lo stesso De Rossi. Fiducia intatta quindi, anche se una nuova sconfitta contro la Fiorentina in casa rischierebbe di far precipitare le cose. La squadra viola potrebbe essere quindi una sorta di ultima spiaggia per De Rossi che, ironia della sorte, a più riprese negli ultimi anni è stato vicino alla panchina viola. Per volere del presidente Rocco Commisso, così come di Daniele Pradè. Ma le dinamiche di mercato non hanno mai portato alla fumata bianca. E ora De Rossi incrocerà nuovamente il suo destino con quella che sarebbe potuta essere la sua squadra.