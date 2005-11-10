Elmas stakanovista, segnali in zona gol dai due bomber: la sosta nazionali dell'Atalanta

Questa notte si è conclusa la lunga sosta per le nazionali, ed è tempo adesso di tracciare un bilancio di quali giocatori di Serie A siano stati spremuti o meno dalle rispettive nazionali. Procedendo in ordine alfabetico, si comincia con l'Atalanta.

Scamacca e Krstovic entrambi a segno

C'è un giocatore che ha calcato il campo per tutti i minuti a disposizione, 360 su 360, e non è nemmeno un portiere ma Elijf Elmas, che in questa sosta ha giocato con il Montenegro il triplo rispetto a quanto fatto nei suoi primi approcci con il mondo Atalanta. Dietro di lui Kolasinac, che con la Bosnia ha saltato solo 9 minuti, chiude il podio dei più utilizzati in nazionale per la Dea il montenegrino Krstovic, che ha anche trovato due volte la via del gol. Buoni segnali in zona gol anche da Scamacca e Kessie, gli unici altri atalantini a segno con la selezione del loro paese.

Il minutaggio in nazionale dell'Atalanta

Elijf Elmas (Macedonia del Nord) - 360 minuti

Sead Kolasinac (Bosnia) - 351 minuti

Nikola Krstovic (Montenegro) - 337 minuti

Charles De Ketelaere (Belgio) - 264 minuti

Nicola Zalewski (Polonia) - 246 minuti

Giorgio Scalvini (Italia) - 205 minuti

Franck Kessie (Costa d'Avorio) - 173 minuti

Mario Pasalic (Croazia) - 105 minuti

Lazar Samardzic (Serbia) - 97 minuti

Relja Obric (Slovenia U21) - 90 minuti

Gianluca Scamacca (Italia) - 74 minuti

Giacomo Raspadori (Italia) - 45 minuti

Marco Carnesecchi (Italia) - 0 minuti