Fabbian e l'addio all'Inter: "Resto grato. Chivu? I racconti del Triplete mi facevano sognare"

Il centrocampista del Parma, Giovanni Fabbian, ha rilasciato una intervista al Corriere dello Sport nel corso della quale è tornato a parlare del suo passato all'Inter, club nel quale è cresciuto calcisticamente: "Cosa rappresenta l'Inter per me? La squadra che mi ha dato fiducia e mi ha allevato. Un grande club per cui porterò sempre moltissimo rispetto e gratitudine".

Fabbian esalta Chivu

Poi sul rapporto con l'attuale allenatore nerazzurro, Cristian Chivu, Fabbian ricorda: "Chivu è stato il mio allenatore per quasi tutta l’avventura nell’Inter, nel settore giovanile. Abbiamo vinto il campionato Primavera, lui ha rappresentato molto per me, mi ha sempre dato fiducia. Sta facendo bene ma non avevo dubbi perché, oltre a essere un grande allenatore, è una bravissima persona", assicura.

Fabbian aggiunge sull'allenatore: "A livello umano è veramente top. Ha una grandissima umiltà, nonostante sia stato un giocatore fantastico che ha vinto un sacco di trofei e giocato in squadre molto ambiziose". Spazio anche ad un aneddoto particolare, ancora su Chivu: "Se è vero che vi raccontava gli aneddoti del Triplete? Sì, certo. Noi eravamo ragazzi giovani e sentivamo delle vittorie, dei festeggiamenti. Queste storie ti fanno sognare e ti portano a dire: “Spero di poter arrivare un giorno”".