Fagioli e il passato: "Sono stato un incosciente ma non mi odio. Ora devo diventare uomo"

Nicolò Fagioli ha parlato a Sportweek. Ecco alcune anticipazioni:

"Sono stato un incosciente, ma non mi odio. Non ho fatto male a nessuno se non a me stesso. Ora devo diventare uomo" ha dichiarato il giocatore, in riferimento agli errori commessi in passato e che gli sono costati anche una lunga squalifica.

Sui suoi obiettivi, il centrocampista ha dichiarato: "Prima non avevo paura di niente, neanche della squalifica. Ora penso che ogni anno in più debba essere migliore del precedente".