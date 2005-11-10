Fagioli e il passato: "Sono stato un incosciente ma non mi odio. Ora devo diventare uomo"
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Gaetano Mocciaro
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10.10.2026 00:30Serie A
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© foto di Federico De Luca 2026
Nicolò Fagioli ha parlato a Sportweek. Ecco alcune anticipazioni:
"Sono stato un incosciente, ma non mi odio. Non ho fatto male a nessuno se non a me stesso. Ora devo diventare uomo" ha dichiarato il giocatore, in riferimento agli errori commessi in passato e che gli sono costati anche una lunga squalifica.
Sui suoi obiettivi, il centrocampista ha dichiarato: "Prima non avevo paura di niente, neanche della squalifica. Ora penso che ogni anno in più debba essere migliore del precedente".
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