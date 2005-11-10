Dodici mesi di reclusione, ma senza ingresso immediato in carcere. Si è conclusa con una condanna con pena sospesa la vicenda giudiziaria che ha coinvolto Raheem Sterling, ex attaccante della Nazionale inglese ed ex protagonista della Premier League con le maglie di Manchester City, Liverpool e Chelsea. Il calciatore, 31 anni, è comparso oggi davanti al tribunale di Basingstoke, in Inghilterra, dove ha ricevuto una condanna a un anno di carcere, sospesa per 18 mesi, per guida pericolosa. Per lui, scrive SkySports UK anche il divieto di guidare per due anni e l'obbligo di svolgere 100 ore di lavori non retribuiti per la comunità.

L'incidente in Lamborghini e le accuse

I fatti risalgono al 28 maggio 2026, quando Sterling era rimasto coinvolto in un incidente stradale al volante di una Lamborghini Urus. Secondo la ricostruzione emersa nel procedimento giudiziario, l'ex nazionale inglese aveva guidato in maniera pericolosa per oltre un'ora lungo alcune delle principali arterie stradali del sud dell'Inghilterra, tra cui le autostrade M25 e M3, oltre alla A327 e a Minley Road.

Durante il tragitto, diversi automobilisti avevano segnalato una condotta di guida particolarmente pericolosa, con continui cambi di corsia e manovre azzardate. Alcuni testimoni avevano inoltre riferito di aver visto il calciatore inalare protossido di azoto, comunemente conosciuto come gas esilarante, attraverso un palloncino mentre si trovava al volante.

La sua vettura era successivamente finita contro un'infrastruttura a bordo strada. Non erano rimasti coinvolti altri veicoli e non si erano registrati feriti. La polizia, intervenuta sul posto, aveva trovato Sterling in possesso di alcuni contenitori di protossido di azoto.

Lo scorso settembre il giocatore aveva ammesso davanti al tribunale le proprie responsabilità, dichiarandosi colpevole di guida pericolosa, possesso di sei bombole di protossido di azoto destinate all'inalazione impropria e mancata fornitura di un campione biologico richiesto dalle autorità.

Il giudice: "Noncuranza per la sicurezza degli altri automobilisti"

Nel pronunciamento odierno, il giudice Kirsty Allman ha sottolineato la gravità della condotta dell'ex attaccante inglese, evidenziando come avesse agito con una "consapevole noncuranza per la sicurezza degli altri utenti della strada".

Oltre ai 12 mesi di reclusione, sospesi per un periodo di 18 mesi, Sterling dovrà quindi rispettare il divieto di guida per due anni e completare 100 ore di attività non retribuite a favore della comunità. La decisione tiene conto anche degli elementi presentati dalla difesa: tra le circostanze considerate in sede di valutazione della pena figurano le attività benefiche del calciatore, il riconoscimento MBE ricevuto per il suo impegno contro le discriminazioni razziali nello sport e la scelta volontaria di intraprendere un percorso di trattamento per problemi legati alla dipendenza.

Dalla Premier League al futuro senza squadra

Una vicenda giudiziaria che arriva in una fase già complicata della carriera di Sterling. Dopo essere stato uno dei protagonisti del Manchester City di Pep Guardiola, con quattro titoli di Premier League conquistati, l'attaccante aveva vissuto stagioni difficili al Chelsea, prima del prestito all'Arsenal nel 2024-2025.

Successivamente aveva provato a rilanciarsi in Olanda, accettando un contratto di breve durata con il Feyenoord, terminato al termine della stagione 2025-2026. Attualmente è senza squadra.

Con 82 presenze e 20 gol con la Nazionale inglese, oltre a un ruolo importante nel percorso della selezione di Gareth Southgate fino alla semifinale del Mondiale 2018 e alla finale di Euro 2020, Sterling ha costruito una carriera di primo piano. Il procedimento giudiziario rappresenta ora un ulteriore passaggio delicato di una fase professionale nella quale il giocatore dovrà fare i conti anche con le conseguenze delle proprie scelte fuori dal campo.