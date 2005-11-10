Doppia denuncia della Norvegia contro Infantino: nel mirino governance e "abuso di potere"

Nuovo fronte aperto all'interno della FIFA. La Federcalcio norvegese (NFF), guidata dalla presidente Lise Klaveness, ha presentato due denunce parallele agli organi dell'organizzazione internazionale. La prima chiede al Comitato etico di esaminare la condotta del presidente Gianni Infantino e di altri funzionari per verificare eventuali violazioni del codice etico. La seconda è stata invece indirizzata al Comitato di controllo e conformità, chiamato a valutare il rispetto delle regole di governance, dei controlli finanziari e interni e dei processi decisionali della FIFA. La presentazione dei due esposti è stata confermata anche da Reuters.

Dalla vicenda Trump al caso Balogun: i tre dossier della Norvegia

Sono tre, in particolare, le questioni indicate dalla Federazione norvegese. La prima riguarda l'assegnazione del Premio Internazionale per la Pace a Donald Trump nel dicembre scorso, già contestata dalla NFF per le modalità con cui era stato istituito il riconoscimento. La seconda è legata alla decisione della FIFA di rendere condizionale la squalifica automatica di Folarin Balogun durante il Mondiale, permettendogli di disputare la partita successiva. Il terzo dossier riguarda invece FIFA Forward Enterprise, il progetto che avrebbe aperto agli investitori privati una quota di una società controllata dalla FIFA per la gestione di diritti commerciali e successivamente accantonato dopo le proteste.

La NFF attacca la gestione FIFA: "Abuso di potere e influenza"

Secondo la Federazione norvegese, le tre vicende sarebbero riconducibili a un problema comune, definito come "l'abuso di potere e influenza della FIFA". La NFF porta quindi il confronto direttamente davanti agli organismi interni competenti, chiedendo verifiche formali sui processi seguiti. L'iniziativa arriva inoltre in una fase delicata per Infantino, che si prepara a concorrere per un nuovo mandato alla presidenza FIFA nel prossimo marzo, mentre il dibattito sulla governance dell'organizzazione si è intensificato negli ultimi mesi.