Gasp punge Mou: "Aveva grande capacità di spesa". Non è vero, aveva il centravanti invisibile

"Sono squadre diverse: quella era una Roma in cui c'era una nuova proprietà con grande presenza e dispendio. Questa è una squadra in crescita e molto tosta". Così Gian Piero Gasperini ha parlato della Roma di José Mourinho e di quello che è successo prima di lui, con interregno fatto da De Rossi, Juric e Ranieri. Peccato che non sia vero, come non è vero che la Roma spende moltissimo ora. La realtà è che lo stesso tipo di gestione, perché tutti quanti si ricordano le sceneggiate del Mou con Tiago Pinto.

Il nove fantasma

A inizio agosto del 2023, dopo il ritiro in Algarve, José Mourinho aveva fatto una foto con Salvatore Foti, lasciando uno spazio vuoto fra lui e i membri del suo staff, in particolare Rapetti. L'abbraccio è per un giocatore che non c'è (ma che arriverà, Lukaku) perché la proprietà non aveva ancora preso un centravanti. La realtà è che i Friedkin non hanno mai speso "gratis", ma solo sperando di calcolare un esborso rientrando... Esattamente come adesso.

Le altre parole di Gasperini

“Sono cose che ognuno sente e che non si possono fermare. Sono anche convinto che, quando inizierà la partita, si lasceranno da parte tutti i sentimenti e la gente di Roma tiferà esclusivamente per la propria squadra.