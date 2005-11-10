Gattuso racconta la malattia: "15 anni di cortisone, 6 senza alcol. Ma sono più forte io"

Nell'ultimo giorno del Festival dello Sport edizione 2026, tenutosi a Trento, ha parlato anche l'allenatore della Lazio, Gennaro Gattuso. Un intervento a tutto tondo quello dell'ex ct della Nazionale, che nel corso dell'intervista condotta da Luigi Garlando nel panel "Non mollare mai" ha raccontato anche della sua malattia, contratta alla fine della carriera da calciatore e con la quale tutt'ora deve convivere.

Gennaro Gattuso racconta la malattia

Queste le parole di Gattuso sulla sua malattia: "Ancora ce ne avevo, ma ho smesso di giocare perché ho preso una malattia autoimmune a 34 anni, la miastenia oculare. Da 15 anni faccio uso di cortisone, se non faccio uso di cortisone mi viene la diplopia, cioè che non vedo in maniera corretta. C'è gente che con la mia stessa malattia sta 4-5 mesi a letto, non riesce a muoversi. Ho sempre pensato: 'Pensa se mi avessero detto che avevo 5 mesi di vita rimanenti'".

Poi ha rilanciato: "L'ho accettata, ci lavoro, sono più forte della malattia. Però mi costa: fare uso di cortisone tutti i giorni non è facile. Sono quasi 7 anni che non bevo nessun alcolico, con il cortisone ho chiuso la bocca. Un altro al posto mio sarebbe 200 kg. E si va avanti perché c'è sempre di peggio nella vita, l'importante è guardare avanti finché Dio ci dà la forza di continuare".

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