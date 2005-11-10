Genoa, colpo per le giovanili: dal Club Brugge arriva il centrocampista offensivo Blandina
autore
Dimitri Conti
Dimitri Conti
ieri alle 19:38Serie A
autore Dimitri Conti
05.10.2026 19:38Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Nuovo acquisto di prospettiva per il Genoa, che chiude l'acquisto di Noham Blandina (16 anni) dalle giovanili del Club Brugge, in Belgio. I neroblu tra l'altro, fa sapere Sky Sport che rilancia la notizia, gli avevano proposto un contratto da professionista, ma il giocatore - un promettente centrocampista offensivo classe 2010 dal passaporto multiplo italiano, marocchino e del Belgio - ha scelto il progetto del Genoa.
Altre notizie Serie A
Oggi
08:45 Serie AFocus TMW
Focus TMWPanchina cercasi: tanti allenatori top ancora senza panchina. Occhio a Conte e Motta
08:40 Serie A
Udinese, Kabasele: "Alaba incredibile. Prima sarà disponibile e prima ci porterà qualità"
08:30 Serie A
Juventus, manovre in corso: per il ruolo di capo scout c'è un uomo di fiducia di Carnevali
08:24 Serie A
Gonçalo Inacio ignorato dal Portogallo e la valutazione scende. Il Milan lo tiene d'occhio