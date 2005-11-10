Il Genoa riparte dalla coppia Modesto-Melissano in dirigenza: i dettagli

Il Genoa riparte dalla coppia Modesto-Melissano in dirigenza: i dettagliTMW
Daniele Najjar
Il Genoa ripartirà dalla coppia François Modesto-Stefano Melissano. Ieri vi abbiamo raccontato di come stesse prendendo quota l'ipotesi alla luce dell'addio di Diego Lopez, ora il club ha raggiunto l'accordo con i due dirigenti che entreranno così nel club ridisegnando l'organigramma dirigenziale.
La nuova coppia sarà dunque chiamata a gestire l'area tecnica del Genoa. Una soluzione che consentirà al Grifone di distribuire competenze e responsabilità all’interno della struttura, invece di affidare l’intero comparto ad un’unica figura.
Modesto dovrebbe ricoprire il ruolo di Chief of Football, tornando così subito in sella dopo l'addio alla Juventus; lo stesso vale per Melissano, che ha salutato lo Spezia a giugno dopo quattro stagioni da direttore sportivo e che potrà ricoprire questo ruolo al Genoa.