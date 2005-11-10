Genoa, ripresa in vista della Fiorentina: tre rientri in gruppo per De Rossi

Il Genoa torna in campo al "Signorini". Dopo i due giorni di riposo concessi da mister Daniele De Rossi in seguito all'amichevole di Bucarest, i rossoblù si sono ritrovati oggi a Pegli per iniziare la preparazione in vista della sfida di campionato prevista per sabato prossimo contro la Fiorentina. Assenti ancora la maggior parte dei giocatori impegnati con le Nazionali ad accezione di Wiafe, che si è già allenato oggi compagni, ma da domani è previsto il ritorno alla base: si partirà da Ostigard fino a Johan Vasquez, l'ultimo a varcare i cancelli del quartier generale nella giornata di giovedì.

Tre ritorni in gruppo

Come aveva anticipato lo stesso mister romano nella pancia del Gulesti da oggi sono tornati ad allenarsi in gruppo Tommaso Baldanzi, Junior Messias e Alexsandro Amorim. Il fantasista ex Roma, risparmiato per l'amichevole in Romania, ha smaltito l'affaticamento muscolare così come il numero 10 ha superato i problemi alla schiena. Bene anche il centrocampista brasiliano, ristabilito dopo il riacutizzarsi del dolore alla caviglia.

Gli assenti

Restano sempre ai box Elias Havel ed Ethan Meichtry che saranno indisponibili per la sfida contro i viola di Paolo Vanoli al pari di Lorenzo Colombo. Per il centravanti ex Milan si prospetta circa un mese di stop dopo il trauma distorsivo alla caviglia rimediato al termine del primo tempo del match contro il Rapid.