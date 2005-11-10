Giuntoli e il progetto Atalanta: "Qui l'unione di tutti fa la forza: convinti che sia la strada giusta"

“Crediamo che sia un nostro plus: l'unione di tutti quanti fa veramente la forza”. Cristiano Giuntoli, uomo mercato dell’Atalanta, ha raccontato così a Bergamo TV i segreti della società orobica: “Sono state fatte cose straordinarie, e quando si dice "straordinario" si intende irripetibile. Invece noi le vogliamo ripetere, vogliamo continuare a fare bene. Non sarà facile, sarà un'impresa e ci vorrà un po' di tempo, ma siamo convinti di essere sulla strada giusta: con un po' di pazienza e un po' di calma riusciremo a ritrovare una forte identità che ci possa portare a grandi risultati”.

Nel corso dell’intervista, Giuntoli ha parlato anche del rapporto con Maurizio Sarri, con cui aveva già lavorato a Napoli, e che per ora non è riuscito a fare sua la Dea: “Ci sono tante relazioni, e la storia del mister parla chiaro: anche a Empoli è stato lo stesso. Ha sempre fatto fatica all'inizio, perché quando si fa tanta didattica i calciatori pensano a quello, a dove devono stare, e perdono il senso del gioco, l'iniziativa, quella spensieratezza che invece un calciatore deve avere.

Quindi ci vuole un tempo di apprendimento: speriamo che arrivi il più in fretta possibile. Poi ci saranno comunque degli alti e bassi da gestire: sappiamo che sarà un anno difficile e complicato, ma per ripartire e avere una forte identità bisogna passare anche da questo".