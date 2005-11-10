Gonçalo Inacio ignorato dal Portogallo e la valutazione scende. Il Milan lo tiene d'occhio

Obiettivo di mercato del Milan, Gonçalo Inacio sta vivendo un periodo complicato allo Sporting CP. Secondo quanto riportato da A Bola, il giocatore rischia di perdere anche lo status di intoccabile nella squadra di cui è capitano.

Zero minuti tra Mondiali e Nations League

In questo inizio stagione sono stati evidenziati alcuni errori che sono costati caro alla squadra e in Nazionale intanto ha perso il posto finendo dietro l'ex juventino Renato Veiga. Problemi che hanno iniziato a manifestarsi già in estate, dove Inacio pur essendo stato convocato dal ct Roberto Martinez non è mai sceso in campo. Anche in queste due settimane di Nations League per il giocatore non c'è stato spazio, zero minuti giocati. L'ultima volta in cui si è visto Inacio in campo con la selezione portoghese risale al 10 giugno, in un'amichevole in preparazione ai Mondiali, contro la Nigeria. Con lo Sporting ha giocato 7 partite su 8, fascia di capitano al braccio, segnando nell'ultima partita contro l'Arouca. La valutazione, stando ai dati di Transfermarkt, sarebbe scesa negli ultimi tre anni di 10 milioni.

Il Milan lo tiene d'occhio per gennaio

Il Milan lo tiene d'occhio: Ruben Amorim è il tecnico chelo ha lanciato e non è un mistero che lo vorrebbe in rossonero. Tuttavia lo Sporting CP ha deciso in estate di non cederlo non avendo trovato sostituti adeguati. Questo anche di fronte a un'offerta da 40 milioni di euro. Se ne riparlerà in questi mesi, con entrambi i club che avranno maggior tempo a disposizione. Inacio ha un contratto con lo Sporting fino al 2030.