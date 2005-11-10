Che Hojlund! Gol di scavetto ed esultanza alla CR7 proprio davanti ai portoghesi

Senza Cristiano Ronaldo, ci ha pensato Rasmus Hojlund a deliziare il pubblico di Copenaghen con la celebre esultanza dell'asso portoghese, nota come 'SIUU': prima girando il dito indice in aria e poi saltando roteandosi. Tutto questo proprio contro la selezione lusitana, in campo senza CR7 il quale in aperta polemica col ct Jorge Jesus ha lasciato il ritiro.

Scavetto ed esultanza alla CR7 davanti ai portoghesi

Gol, peraltro, di notevole fattura quella del centravanti danese a conclusione di una splendida ripartenza: lanciato in profondità, Hojlund si è proiettato verso l'area e ha scavalcato il portiere con un bellissimo scavetto.

Hojlund scores and hits the SIUUUUU



Ronaldo fans haven’t celebrated a goal like this since his overhead kick against Juventus.pic.twitter.com/rLOq4tbSnF https://t.co/2J7HllsZXE — Troll Football (@TrollFootball) October 1, 2026

Partita bellissima, quella fra Danimarca e Portogallo, che ha visto anche il gol di un altro giocatore di Serie A come Gonçalo Ramos. Per Hojlund siamo già a 2 centri in queste 3 partite di Nations League: l'attaccante del Napoli aveva già colpito contro la Norvegia, partita poi persa 3-2.