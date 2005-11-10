Inghilterra, Tuchel: "Stiamo raggiungendo uno standard altissimo". E Kane: "È eccezionale"

Terza vittoria nelle ultime quattro partite per l'Inghilterra, che nella serata di ieri ha battuto 3-0 la Repubblica Ceca. Al termine del match, il CT Thomas Tuchel ha commentato in conferenza stampa il successo dei suoi: "Il nostro obiettivo è migliorare e crescere costantemente. Abbiamo vissuto queste esperienze insieme, abbiamo disputato un grande torneo ed è stato comunque molto positivo. È fondamentale andare avanti e migliorare, soprattutto nello sport. Ed è proprio quello che stiamo cercando di fare".

E ancora: "Abbiamo giocato un ottima partita, molto fluida. Abbiamo dominato per gran parte della gara, con grande concentrazione, nonostante fosse la nostra quarta partita in appena tre settimane. Abbiamo fossato uno standard elevato. Il livello è alto e sono contento che tutti stiano dando il massimo".

Parlando di Kane, che ieri ha festeggiato il record di presenze con la Nazionale inglese, Tuchel ha detto: "E' quello che sa fare ma non lo do per scontato: è semplicemente eccezionale in ogni partita".