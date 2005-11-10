Inghilterra, Tuchel: "Giocarci il primo posto è quello che volevamo, daremo il massimo"

Il commissario tecnico dell'Inghilterra, Thomas Tuchel, ha parlato ai microfoni di ITV a pochi minuti dal fischio d'inizio del match di Nations League contro la Spagna: "Una partita bellissima e un'occasione fantastica. Essere a quota 12 punti e avere la possibilità di chiudere al primo posto del girone nell'ultima partita è quello che volevamo: daremo il massimo".

Riguardo all'impiego di Ezri Konsa e Ben White: "Ezri ha giocato bene nell'ultimo match. Si riprende il suo posto. Dobbiamo vedere Ben White sotto pressione in situazioni del genere. I legami con Konsa derivano dal calcio di club".

In chiusura, quale sarà la strategia per stasera: "Dobbiamo difenderci con pazienza se vogliamo chiudere gli spazi in profondità. Dobbiamo essere pazienti, nn possiamo aprire il centro".