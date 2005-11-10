Inghilterra, Tuchel: "Prova fantastica dall'inizio alla fine, ultimi 30 minuti lunghissimi"

Il ct dell'Inghilterra Thomas Tuchel, ai microfoni di ITV, ha commentato così il successo contro la Spagna: "Una prestazione brillante nel complesso, siamo stati la squadra migliore. Abbiamo offerto una prova fantastica dall'inizio alla fine. Il cartellino rosso e il rigore sono sempre decisioni cruciali; devo capire perché questo venga considerato una 'doppia punizione'. Gli ultimi 30 minuti sono sembrati lunghissimi, ma non voglio soffermarmi su questo. Ci sono stati tantissimi aspetti positivi nei primi 60 minuti. La vittoria è ampiamente meritata".

Sul piano partita: "Sapevamo di aver bisogno di una prestazione completa, ed è esattamente ciò che abbiamo fatto. Abbiamo dato tutto. Siamo stati coraggiosi nel possesso palla, pazienti in fase difensiva, ambiziosi nell'ultimo terzo di campo, composti nella nostra metà campo e abbiamo chiuso gli spazi in modo efficace. Eravamo perfettamente sul pezzo. È stato uno sforzo collettivo fantastico, sia in termini di spirito che di energia. Quanto alla qualità del nostro gioco, è stata di altissimo livello".

Giusto festeggiare la vittoria: "Ce la siamo guadagnata, ed è questo che conta di più. Siamo rimasti concentrati sulla nostra prestazione e sul nostro atteggiamento, e abbiamo ottenuto esattamente ciò che volevamo. Non posso che lodare enormemente la squadra".

In chiusura, se gli ha ricordato la partita contro l'Argentina: "Per quanto mi riguarda, il cartellino rosso mi ha fatto rivivere la partita all'Azteca [contro il Messico, negli ottavi di finale]. Contro una squadra del genere, mezz'ora sembra durare due ore. Sono pieni di talento. Senti che il secondo gol potrebbe arrivare da un momento all'altro, e serve uno sforzo immenso per resistere. È semplicemente così che vanno le cose".