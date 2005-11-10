Tuchel pensa solo all'Inghilterra: "Non lascerò il mio incarico prima di Euro 2028"

Thomas Tuchel non ha alcuna intenzione di lasciare la panchina dell'Inghilterra prima della scadenza del suo contratto. Il commissario tecnico tedesco, arrivato nel 2025 per raccogliere l'eredità di Gareth Southgate, ha messo fine alle recenti speculazioni che lo accostavano ad alcuni grandi club europei.

Obiettivo Euro 2028

Intervenuto in conferenza stampa, Tuchel è stato netto: "Non esiste alcuna clausola d'uscita e non ho intenzione di andarmene. Ho firmato questo contratto e voglio restare fino all'Europeo. Voglio disputare quel torneo. Abbiamo qualcosa da portare a termine". Le indiscrezioni si erano intensificate nelle ultime settimane anche in seguito alle difficoltà del Manchester United, che ha esonerato Carrick (arriverà Pochettino); Tuchel, però, ha assicurato che non lascerebbe la nazionale neppure di fronte a un'offerta importante.

Il ritorno in un club può attendere

Pur confermando la volontà di onorare l'impegno con l'Inghilterra, Tuchel non ha escluso un ritorno su una panchina di club dopo Euro 2028. "Sono aperto a tutto", ha spiegato, ammettendo di sentire la mancanza del ritmo del calcio di tutti i giorni: "Mi mancano le 50 partite a stagione", ha confessato, aggiungendo di rimpiangere anche l'adrenalina dei finali di gara e l'atmosfera degli stadi.