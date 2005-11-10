L'Inter, i 35 milioni e i problemi fisici: ora Spence è dietro Diouf e deve convincere Chivu

L'Inter ha deciso di investire questa estate 30 milioni di euro più 5 di bonus per Djed Spence, esterno che può giocare a destra o a sinistra in un centrocampo a cinque e che vestiva la maglia del Tottenham fino alla scorsa stagione. Al Mondiale ha impressionato per la facilità di dribbling, la sua velocità e anche l'attitudine alla fase difensiva, uno degli aspetti che cui invece gli era sempre stato suggerito di perfezionare.

Ora deve dare risposte

Chivu e i tifosi nerazzurri lo hanno aspettato, visto che è arrivato con alcuni problemi fisici e una condizione fisica non ottimale, ma adesso che la sosta gli ha permesso di allenarsi con regolarità e smaltire tutti gli intoppi che lo hanno reso indisponibile, occorre che ripaghi la fiducia dei campioni d'Italia. Contro il Parma sicuramente avrà almeno uno spezzone per far intravedere le sue qualità e, considerando pure il momento di forma di Diouf, occorre che lo sfrutti se vuole diventare il titolare del ruolo perché per adesso è dietro nelle gerarchie di Cristian Chivu.