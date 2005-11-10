Inter, Calhanoglu è tornato a lavorare totalmente in gruppo. Ancora a parte Stones

L'Inter ritrova Hakan Calhanoglu. Secondo quanto riportato da FCInterNews, per la prima volta oggi il turco si è allenato totalmente con la squadra e di conseguenza si candida anche per una maglia da titolare alla ripresa contro il Parma. Chivu dovrà capire come gestirlo dopo l'infortunio agli adduttori per evitare che possa avere delle ricadute e fermarsi di nuovo.

Gli altri

Nessun problemi anche per Ange-Yoan Bonny, che è rientrato dagli impegni con la Costa d'Avorio ed è già al lavoro ad Appiano Gentile: per lui si tratta della gara dell'ex. L'unico calciatore che prosegue il lavoro a parte è John Stones, che si era accasciato a terra in seguito a un problema al flessore durante il match contro l'Udinese. Difficile ipotizzare la sua presenza sabato.