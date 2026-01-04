Inter, Kolarov: "Dal primo minuto abbiamo cominciato bene, Lautaro così anche in allenamento"

Chivu senza voce al termine della partita ed ai microfoni di DAZN si è presentato il vice allenatore dell'Inter Aleksandar Kolarov per analizzare la vittoria contro il Bologna: "Anche a Riad avevamo sfruttato poco le nostre occasioni, la squadra dal nostro punto di vista ha cominciato subito dal primo minuto a giocare bene. Lautaro? E' il nostro capitano e leader, vorrei sottolineare che lui gioca così anche in allenamento. Per quanto riguarda la sua posizione l'abbiamo preparata così, lui è talmente bravo nel capire come e dove muoversi come nell'occasione del primo gol".

Il più grande merito di Chivu in questi sei mesi?

"Non volevamo stravolgere nulla, volevamo aggiungere altre cose. La squadra è andata vicina a vincere tutto lo scorso anno, noi abbiamo toccato alcuni punti umani e lavorando tanto sul campo e la squadra sta prendendo una piega importante. Da quando comincia il girone di ritorno comincia un nuovo campionato, c'è tanto da fare e lavorare".

Chi urla di più tra Chivu e Inzaghi?

"Chivu sembra uno calma, ma non lo è per nulla. Cristian urla di più rispetto a Simone, non ero mai vicino a Inzaghi però così come con Chivu".