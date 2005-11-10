Inter, Thuram scherza con un tifoso: "Chi sono? Rafael Leao del Galatasaray"

Simpatico siparietto tra Marcus Thuram e un tifoso a Milano. All'attaccante francese, prima di sfrecciare via con il motorino elettrico, è stato chiesto chi fosse e lui ha risposto con la solita ironia che lo contraddistingue: "Rafael Leao del Galatasaray". Non si conosce il motivo di tale affermazione, con i tifosi dell'Inter che ci hanno visto uno sfottò all'ex Milan, nemico sportivo dei nerazzurri per diversi anni.

Thuram titolare contro il Parma

Nel frattempo il classe '97 continua a lavorare ad Appiano Gentile durante la sosta per le nazionali. Uno stop atipico per lui, visto che solitamente viene impiegato in Nazionale, ma il ct Zidane non lo ha convocato e così lui ne ha approfittato per allenarsi agli ordini di Chivu e migliorare la sua forma. Con Esposito e Lautaro che torneranno solo in settimana, partirà dal 1' sabato alle 18.